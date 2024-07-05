Хорватия: безопасность летнего сезона обеспечит туристическая полиция

By Euronews

Около 1200 сотрудников правоохранительных органов из 20 стран привлечены к работе туристической полиции Хорватии. Они помогают обеспечить путешественникам безопасный отдых.

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Десятки сотрудников правоохранительных органов из восьми стран приглашены в Хорватию, чтобы присоединиться к местной туристической полиции.

Международные патрули будут обеспечивать безопасность путешественников в Далмации на Адриатическом побережье. Офицеры помогут иностранным туристам преодолеть языковой барьер при общении с местными властями в случае кражи, или автомобильной аварии. Они также будут информировать отдыхающих о чрезвычайных ситуациях и давать советы.

Туристическая полиция была создана в Хорватии 18 лет назад. На данный момент в проекте задействованы около 1200 офицеров из 20 стран.