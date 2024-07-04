EventsСобытияподкасты
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Путешествия
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
EventsСобытияподкасты
Loader
Свяжитесь с нами
РЕКЛАМА

Экзит-полы: решительная победа британских лейбористов

Лидер британских лейбористов Кир Стармер
Лидер британских лейбористов Кир Стармер Авторское право Kirsty Wigglesworth/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право Kirsty Wigglesworth/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Euronews
Опубликовано Последние обновления
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

Лейбористы уверенно получают большинство в палате общин

РЕКЛАМА

Лейбористская партия одерживает уверенную победу на парламентских выборах в Великобритании. Таковы данные экзит-полов, опубликованные СМИ Королевства сразу после закрытия избирательных участков.

По предварительным сведениям, социалисты могут получить 410 кресел, при том что для большинства в палате было необходимо 326.

Это одна из крупнейших побед в истории партии — лишь чуть меньше того результата, который Тони Блэр получил в 1997 году.

Консерваторы во главе с нынешним премьер-министром Риши Сунаком могут рассчитывать лишь на 131 мандат.

Третье место у либерал-демократов — 61 место.

При этом правые популисты — реформистская партия Найджела Фараджа — показала результаты куда меньше ожидаемого, оказавшись на четвертом месте с 13-ю мандатами (предвыборные опросы прочили им третье место и число голосов, сравнимое с консерваторами).

Если предварительные данные окажутся верными, лейбористы вернутся к власти после 14 лет правления консерваторов, а лидер социалистов Кир Стармер может стать новым премьер-министром.

«Би-би-си» отмечает, что по итогам предыдущих пяти парламентских выборов, экзит-полы отличались от итоговых результатов максимум на 7-8 мест.

Более точные результаты будут поступать в течение ночи.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Футбол и война: разрушенная трибуна из Харькова выставлена в Берлине

СМИ Венгрии сообщили, что Орбан 5 июля посетит Москву

Этна вновь извергается

Великобритания Лейбористы Риши Сунак Британия Досрочные выборы тори