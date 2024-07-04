Экзит-полы: решительная победа британских лейбористов

By Euronews

Лейбористы уверенно получают большинство в палате общин

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Лейбористская партия одерживает уверенную победу на парламентских выборах в Великобритании. Таковы данные экзит-полов, опубликованные СМИ Королевства сразу после закрытия избирательных участков.

По предварительным сведениям, социалисты могут получить 410 кресел, при том что для большинства в палате было необходимо 326.

Это одна из крупнейших побед в истории партии — лишь чуть меньше того результата, который Тони Блэр получил в 1997 году.

Консерваторы во главе с нынешним премьер-министром Риши Сунаком могут рассчитывать лишь на 131 мандат.

Третье место у либерал-демократов — 61 место.

При этом правые популисты — реформистская партия Найджела Фараджа — показала результаты куда меньше ожидаемого, оказавшись на четвертом месте с 13-ю мандатами (предвыборные опросы прочили им третье место и число голосов, сравнимое с консерваторами).

Если предварительные данные окажутся верными, лейбористы вернутся к власти после 14 лет правления консерваторов, а лидер социалистов Кир Стармер может стать новым премьер-министром.

«Би-би-си» отмечает, что по итогам предыдущих пяти парламентских выборов, экзит-полы отличались от итоговых результатов максимум на 7-8 мест.

Более точные результаты будут поступать в течение ночи.