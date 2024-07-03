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Lufthansa получила согласие антимонопольных органов ЕС на покупку доли в ITA Airways

Самолеты авиакомпании Lufthansa припаркованы в аэропорту Франкфурта, Германия, среда, 18 марта 2020 года.
Самолеты авиакомпании Lufthansa припаркованы в аэропорту Франкфурта, Германия, среда, 18 марта 2020 года. Авторское право Michael Probst/Copyright 2020 The AP. All rights reserved
Авторское право Michael Probst/Copyright 2020 The AP. All rights reserved
By Eleanor Butler
Опубликовано
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Европейский союз утверждает, что слияние двух авиакомпаний не нарушит антимонопольных правил

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В среду немецкая авиакомпания Lufthansa получила разрешение ЕС на покупку 41% акций итальянской государственной авиакомпании ITA Airways. Сделка стоимостью 325 миллионов евро позволит Lufthansa расширить спектр своих услуг в Италии, одном из крупнейших туристических рынков Европы. Если финансовые показатели ITA улучшатся, у Lufthansa будет возможность получить её в полную собственность.

Вердикт Брюсселя, согласно которому слияние не угрожает честному соперничеству, положил конец многомесячной неопределенности вокруг сделки.

"В то время, когда потребители сталкиваются со все более высокими ценами на авиаперевозки, очень важно сохранить конкуренцию в этом секторе, - заявила исполнительный вице-президент ЕС, отвечающая за антимонопольную политику Маргрете Вестагер. - Мы не должны допускать, чтобы пассажиры платили больше или получали меньше и менее качественные услуги на определенных маршрутах в Италию и из нее. Пакет мер, предложенный по этой трансграничной сделке, полностью устраняет наши опасения по поводу конкуренции".

Для того чтобы получить одобрение Евросоюза, Lufthansa и ITA согласились предоставить конкурентам некоторые ближнемагистральные маршруты в Италии, что позволит им начать беспосадочные рейсы между Римом или Миланом и некоторыми аэропортами в Центральной Европе.

Немецкая авиакомпания подтвердила, что ведет переговоры с Easyjet и испанской авиакомпанией Volotea.

Что касается дальнемагистральных рейсов, Lufthansa и ITA также договорились сотрудничать с конкурентами, чтобы улучшить стыковки и увеличить частоту беспосадочных рейсов. Компании будут сотрудничать в области пересадки пассажиров и багажа между транзитными рейсами, а также обмениваться слотами для взлета и посадки с другими авиакомпаниями.

После многочисленных задержек слияние стало хорошей новостью для правительства Джорджи Мелони, которое стремится защитить итальянскую казну, приватизировав ряд государственных компаний.

Однако Еврокомиссия не может одобрить сделку, пока соперничающие авиакомпании не согласятся воспользоваться антиконкурентными мерами.

Некоторые аналитики подчеркивают, что ITA станет тяжелым бременем для Lufthansa, несмотря на выгодный доступ на рынок, поскольку итальянская авиакомпания была убыточной на протяжении десятилетий.

Lufthansa уже имеет целый ряд дочерних компаний, включая Brussels Airlines, Austrian Airlines и Swiss International Air Lines.

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