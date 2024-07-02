Венгерские экоактивсты снова сразились за "Термопластиковый кубок"

By Euronews

Более семи тонн пластиковых отходов было собрано на озере Тиса в Венгрии в ходе соревнования экоактивистов. Сражения за "Термопластиковый кубок" проходят здесь с 2013 года.

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Более семи тонн пластиковых отходов было собрано на озере Тиса в Венгрии во вторник в рамках соревнования экоактивистов.

Команды под названием "Термопластиковые пираты" плавали по водохранилищу на каяках и самодельных лодках и собирали мусор. Чем больше пластика они накапливали, тем болбше приближались к победе в розыгрыше "Термопластикового кубка" (РЕТ).

На этой лодке уже 3 тонны отходов! Участники выстраиваются в цепочку, чтобы передать их на берег. И это - только мусор, который собрали сегодня утром Золтан Шипошедь корреспондент Euronews

Далее собранный мусор сортируют по цвету и материалу. Волонтёры не устают поражаться тому, что можно выловить из озера.

"В этом году мы нашли детский мотоцикл!" - хвастается мальчик.

"Как только ты заплываешь в тростник, всегда находишь там гору мусора", - добавляет мужчина.

Первые соревнования за "Термопластиковый кубок" прошли в 2013 году, целью экоактивистов было избавить одно из красивейших озёр Венгрии от мусора. В августе "Термопластиковые пираты" намерены очистить загрязнённую пойму реки Бодрог, протекающей между Словакией и Венгрией.