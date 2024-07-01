EventsСобытияподкасты
Loader
Последние новости
Trending
Latest stories
Европа
Categories
Программы
Мир
Categories
Программы
Featured
Business
Categories
Программы
Next
Categories
Программы
Green
Categories
Программы
Featured
Здоровье
Categories
Программы
Культура
Categories
Программы
Путешествия
Categories
Программы
Видео
другие
Спецвыпуск
EventsСобытияподкасты
Loader
Find Us
РЕКЛАМА

Британцы Испании мало заинтересованы в выборах

Мельницы Рохалеса на побережье Коста Бланка
Мельницы Рохалеса на побережье Коста Бланка Авторское право Palomeque
Авторское право Palomeque
By Jaime Velazquez
Опубликовано
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

Британская община в Испании, самая большая в Европе, проявляет небольшой интерес к выборам в своей стране. А желающие голосовать столкнулись с трудностями при регистрации

РЕКЛАМА

День в испанском Рохалесе на побережье Коста Бланка проходит размеренно: утренний кофе с неспешным просмотром газет, игра в гольф, купание в море. Именно так живут здась 300 000 британских граждан, в основном пенсионеров, которые выбрали Испанию своим домом.

- Мы работали всю жизнь, поэтому хотим веселиться.

В кафе люди читают английские газеты - новости о местах, которые далеки от тех , где они находятся.

Хайме Веласкес, Euronews:

- Испания – страна с самым большой британской общиной в Европе. Здесь, в Рохалесе, британцев больше, чем местных жителей. Они говорят, что чувствуют себя как дома, но брексит усложнил им жизнь.

Выход Великобритании из Евросоюза вынудил британцев возвращаться в свою страну каждые три месяца. Многие из тех, кто не получил постоянного места жительства, продали свои дома.

- Катастрофа. Они понятия не имели, за что голосуют.

Выборы 4 июля могут изменить политический ландшафт в Великобритании, чья экономика продолжает сдерживаться последствиями брексита.

Миллан Рекена, преподаватель международного права в Университете Аликанте:

- Любопытно, что брексит не обсуждается в предвыборной кампании. Это как слон в комнате. Если победит Лейбористская партия, которая также очень осторожна в этом вопросе, вероятно, произойдет более тесное сближение с Брюсселем и европейским сообществом.

Тем не менее большинство британцев, живущих в Рохалесе, говорят, что не будут голосовать.

- Я, знаете ли, не занимаюсь политикой.

- Не стоит заморачиваться. Это не стоит хлопот.

Впрочем , и для тех, кто хотел голосовать, всё было не так просто. Уведомление об выборах пришло в сжатые сроки, и многие не успели зарегистрироваться.

- Я пытался проголосовать. И опять же, поскольку я нахожусь в Испании, это было очень, очень сложно, и мне нужно было проголосовать по доверенности. Мне нужно, чтобы кто-нибудь в Великобритании проголосовал за меня. Но время прошло быстро, и я не успел всё это организовать.

Великобритания готовится к очень важным, как говорят аналитики , выборам, но эти британские граждане не чувствуют, что результаты окажут какое-либо влияние на их жизнь.

- Знаете, мне особенно хотелось бы, чтобы правительство обратило внимание на свободу передвижения, но это связано с иммиграцией. И, вы знаете, и я думаю, что люди видят не тот конец палки, и они настолько зациклены на иммиграции, что ничего больше не видят, именно поэтому у нас вообще был брексит. Однозначно.

Каким бы ни был исход британских выборов, на юге Испании после них начнётся ещё один солнечный день.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Патриархом православной церкви Болгарии избран близкий к РПЦ митрополит Даниил

Переживший покушение Роберт Фицо будет испытывать постоянные проблемы со здоровьем – вице-премьер Словакии

Французские левые обещают не пустить "Нацобъединение" во власть

Брексит Великобритания Испания Выборы в Великобритании 2024