Британцы Испании мало заинтересованы в выборах

Британская община в Испании, самая большая в Европе, проявляет небольшой интерес к выборам в своей стране. А желающие голосовать столкнулись с трудностями при регистрации

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День в испанском Рохалесе на побережье Коста Бланка проходит размеренно: утренний кофе с неспешным просмотром газет, игра в гольф, купание в море. Именно так живут здась 300 000 британских граждан, в основном пенсионеров, которые выбрали Испанию своим домом.

- Мы работали всю жизнь, поэтому хотим веселиться.

В кафе люди читают английские газеты - новости о местах, которые далеки от тех , где они находятся.

Хайме Веласкес, Euronews:

- Испания – страна с самым большой британской общиной в Европе. Здесь, в Рохалесе, британцев больше, чем местных жителей. Они говорят, что чувствуют себя как дома, но брексит усложнил им жизнь.

Выход Великобритании из Евросоюза вынудил британцев возвращаться в свою страну каждые три месяца. Многие из тех, кто не получил постоянного места жительства, продали свои дома.

- Катастрофа. Они понятия не имели, за что голосуют.

Выборы 4 июля могут изменить политический ландшафт в Великобритании, чья экономика продолжает сдерживаться последствиями брексита.

Миллан Рекена, преподаватель международного права в Университете Аликанте:

- Любопытно, что брексит не обсуждается в предвыборной кампании. Это как слон в комнате. Если победит Лейбористская партия, которая также очень осторожна в этом вопросе, вероятно, произойдет более тесное сближение с Брюсселем и европейским сообществом.

Тем не менее большинство британцев, живущих в Рохалесе, говорят, что не будут голосовать.

- Я, знаете ли, не занимаюсь политикой.

- Не стоит заморачиваться. Это не стоит хлопот.

Впрочем , и для тех, кто хотел голосовать, всё было не так просто. Уведомление об выборах пришло в сжатые сроки, и многие не успели зарегистрироваться.

- Я пытался проголосовать. И опять же, поскольку я нахожусь в Испании, это было очень, очень сложно, и мне нужно было проголосовать по доверенности. Мне нужно, чтобы кто-нибудь в Великобритании проголосовал за меня. Но время прошло быстро, и я не успел всё это организовать.

Великобритания готовится к очень важным, как говорят аналитики , выборам, но эти британские граждане не чувствуют, что результаты окажут какое-либо влияние на их жизнь.

- Знаете, мне особенно хотелось бы, чтобы правительство обратило внимание на свободу передвижения, но это связано с иммиграцией. И, вы знаете, и я думаю, что люди видят не тот конец палки, и они настолько зациклены на иммиграции, что ничего больше не видят, именно поэтому у нас вообще был брексит. Однозначно.

Каким бы ни был исход британских выборов, на юге Испании после них начнётся ещё один солнечный день.