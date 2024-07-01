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СМИ Италии: Мелони хотела бы более уверенной победы ле Пен

Первым из итальянских политиков французских ультраправых поздравил Маттео Сальвини
Первым из итальянских политиков французских ультраправых поздравил Маттео Сальвини Авторское право Claudio Furlan///LaPresse
Авторское право Claudio Furlan///LaPresse
By Giorgia Orlandi
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Первым из итальянских политиков французских ультраправых поздравил Маттео Сальвини

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Партия Марин ле Пен добилась значительных успехов в первом туре выборов во Франции в воскресенье. Хотя преимущество ультраправых велико, оно не оказалось решающим. Ещё предстоит выяснить, как оно отразится на реальном числе мандатов после второго тура, поскольку ни один блок не может обеспечить себе явное большинство.

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал избирателей голосовать против ультраправых во втором туре.

В Италии первым на это отреагировал Маттео Сальвини, исторический политический союзник ле Пен. Он поздравил её и раскритиковал Эммануэля Макрона, сравнив его с Урсулой фон дер Ляйен, что, судя по всему, не очень понравилось членам партии Джорджии Мелони.

Энрико Летта, представитель Демократической партии, главной оппозиционной силы Италии, заявил, что отношение итальянского правительства к Европе зависит от исхода французских выборов, добавив, что ожидаемая победа ле Пен в первом туре заставила Мелони воздержаться при голосовании на саммите ЕС, где утвердили кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен на переизбрание на пост главы Еврокомиссии.

Сама Мелони пока не давала никаких официальных комментариев, по крайней мере, в социальных сетях, однако сообщения итальянской газеты «Република» свидетельствуют о том, что она предпочла бы более уверенную победу Марин ле Пен в первом туре, чтобы дестабилизировать баланс сил в ЕС. По сообщениям, Мелони пожаловалась на то, что её не допустили к переговорам о назначении на высшие должности в ЕС.

По данным газеты «Джорнале», преимущество ле Пен рассматривается как положительный момент для Мелони и роли Европейских консерваторов и реформистов в ЕС. Это сыграет в пользу Джорджии Мелони, которая пытается добиться для Италии высшего поста в Еврокомиссии.

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