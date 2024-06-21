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Орбан обвинил председателя Европейской народной партии в "венгрофобии"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан недоволен тем, что его оппонентов пригласили в ЕНП
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан недоволен тем, что его оппонентов пригласили в ЕНП Авторское право Denes Erdos/AP
Авторское право Denes Erdos/AP
By Euronews
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Венгерский премьер-министр Виктор Орбан обвинил руководство Европейской народной партии в "венгрофобии" через несколько дней после приглашения его политического оппонента Петера Мадьяра присоединиться к ЕНП в Европарламенте.

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил лидера правящего большинства в Европарламенте в антивенгерских настроениях.

Орбан назвал Манфреда Вебера, немецкого политика и лидера Европейской народной партии (ЕНП), "венгрофобом".

"Пока Манфред Вебер возглавляет Народную партию в Брюсселе, не имеет значения, что говорят партии, входящие в эту группу. Это всё шоу. Там есть очень четкое направление. У Манфреда Вебера есть только одна цель, которая очень близка его сердцу, - это нанести вред Венгрии", - заявил Орбан.

Заявление прозвучало после того, как руководство Европейской народной партии пригласило политического оппонента Орбана Петера Мадьяра и его соратников по партии "Уважение и свобода" (TISZA) присоединиться к группе в Европарламенте.

Орбановская ФИДЕС вышла из ЕНП в 2021 году после голосования, которое фактически открыло путь для её исключения из группы.

"Я напомню, что фон дер Ляйен получила доверие парламента с перевесом в девять голосов, из которых 13 были нашими. Так что позиция ФИДЕС по вопросу о том, кто должен быть председателем комиссии, была действительно решающей. Конечно, есть проблемы и с фон дер Ляйен, но, как я уже сказал, это просто мелочь по сравнению с венгрофобией, которой страдает господин Вебер", - сказал Орбан.

Возглавляемая Мадьяром "Уважение и свобода" получила семь мандатов из 21-го по итогам голосования в Венгрии на июньских выборах в Европарламент, в то время как поддержка ФИДЕС и ее союзников уменьшилась.

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