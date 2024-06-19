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Десятки мигрантов спасены в Средиземном море

Спасённые в море мигранты доставлены в итальянский порт.
Спасённые в море мигранты доставлены в итальянский порт. Авторское право Valeria Ferraro/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право Valeria Ferraro/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Кнарик Хачатрян
Опубликовано Последние обновления
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В ходе двух спасательных операций у побережья Италии найдены и подняты на борт более 60 мигрантов, около 65 числятся пропавшими без вести, один человек скончался.

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64 человека пропали без вести в Средиземном море - их лодка потерпела крушение у южного побережья Италии в понедельник.

Поисково-спасательная операция началась после сигнала бедствия, поступившего с французского катера. Итальянский морской спасательно-координационный центр немедленно направил к месту происшествия 2 торговых судна, проплывавших неподалеку.

11 человек были найдены и подняты на борт. Но один из них вскоре скончался. По данным ООН, выжившие и пропавшие без вести прибыли из Ирана, Сирии и Ирака.

В ходе другой спасательной операции были найдены более 50 человек с затонувшей деревянной лодки. Всего в ней находились более 60 мигрантов, которые пытались добраться до Европы.

Несмотря на усилия по ограничению нелегальной миграции и высокую смертность на морских маршрутах, попытки добраться таким образом до европейских берегов продолжаются.

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