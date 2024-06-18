ЕС ужесточает борьбу с торговлей людьми

By Euronews

ЕС объявил бой торговцам людьми. Обновленная директива поможет бороться с сексуальной и трудовой эксплуатацией, принудительными браками и незаконным усыновлением.

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"Безнаказанности приходит конец". Об этом заявила Ильва Юханссон, комиссар по внутренним делам ЕС, на встрече, посвященной борьбе с торговлей людьми с целью сексуальной и трудовой эксплуатации.

Задача стоит сложная: из 821 наиболее опасной преступной сети в ЕС, выявленной Европолом, 55 занимаются именно торговлей людьми.

Ильва Юханссон, еврокомиссар по внутренним делам: "В прошлом году торговцы людьми заработали более 200 миллиардов долларов по всему миру. Сейчас мы противодействуем культуре безнаказанности с помощью нового правила возврата активов, которое я выдвинула. Мы отберем у преступников скоростные автомобили, большие дома и горы наличных".

Директива по борьбе с торговлей людьми направлена на то, чтобы любая связанная с этим деятельность считалась преступлением во всех государствах-членах ЕС.

Ильва Юханссон, еврокомиссар по внутренним делам: "В обновленной директиве по борьбе с торговлей людьми я добилась того, чтобы скоро во всем Европейском союзе считалось преступлением сознательное использование услуг жертв торговли людьми. Ранее это было уголовно наказуемо лишь в нескольких государствах-членах ЕС. А теперь мы покончим с этой разрозненной практикой".

Из-за войны в Украине, которую развязала Россия, под угрозой оказались украинские беженцы.

Ильва Юханссон, еврокомиссар по внутренним делам: "Украинские женщины и дети остаются уязвимыми. Они являются мишенью. Угроза не миновала. Нам нужно сохранять бдительность. И я рада, что в марте Европол создал оперативную рабочую группу по борьбе с торговцами людьми, нацеленными на украинцев".

Сексуальная эксплуатация – не единственная цель торговли людьми. 40% всех жертв преступников попадают в трудовое рабство. В апреле была проведена совместная операция с участием 31 страны и Европола по борьбе с трудовой эксплуатацией граждан и беженцев из стран, не входящих в ЕС.

Космин Боянджиу, Европейское агентство занятости: "В результате был арестован 51 человек и идентифицированы 334 потенциальных жертвы. Проверки проводились в различных секторах, таких как общественное питание, пищевая промышленность, косметические услуги, логистика, сельское хозяйство и строительство".

Обновленная директива ЕС также поможет бороться с другими видами торговли людьми. Речь идет о торговле женщинами для суррогатного материнства, принудительных браках и и незаконным усыновлением.