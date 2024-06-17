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В Германии призывают запретить ультраправую партию АдГ

Плакат АдГ, архив
Плакат АдГ, архив Авторское право Michael Probst/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право Michael Probst/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Euronews
Опубликовано
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Активисты кампании "Защитим человеческое достоинство – запретим "АдГ" призывают законодателей внести в парламент законопроект о запрете ультраправой партии.

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Альянс организаций гражданского общества призывает запретить ультраправую партию АдГ - Альтернатива для Германии. На европейских выборах в ФРГ, самой населенной стране ЕС, АдГ заняла второе место, получив более 16% голосов избирателей. В 2019 году эта партия набрала 11%. Сейчас АдГ превратилась во вторую политическую силу в стране.

Активисты кампании "Защитим человеческое достоинство – запретим АдГ" намерены склонить парламентское большинство в Германии для внесения законопроекта о запрете партии в ближайшие недели.

Инициаторы этого шага заявляют, что в последние годы, АдГ распространяет расистские националистические идеи, высмеивает демократию и посягает на верховенство закона.

К кампании присоединился директор фонда памяти "Бухенвальд - Дора - Миттельбау" Йенс-Кристиан Вагнер. АдГ, говорит историк, дегуманизирует своих политических оппонентов, практикует исторический ревизионизм и сотрудничает с агрессивными неонацистами. Таким образом, именно антиконституционная позиция партии, считает Вагнер, должна стать причиной ее роспуска.

В истории страны два случая, когда Федеральный конституционный суд запрещал политические партии. В 1952 была распущена Социалистическая партия рейха, в 1956 году была запрещена Коммунистическая партия Германии.

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