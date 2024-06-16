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В Гамбурге мужчина напал на полицейских с топором, его "нейтрализовали"

Место инцидента
Место инцидента Авторское право Steven Hutchings/(c) Copyright 2024, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten
Авторское право Steven Hutchings/(c) Copyright 2024, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten
By Euronews
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Мужчина размахивал топором в центре Гамбурга перед футбольным матчем, полиция открыла огонь

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Полиция Гамбурга нейтрализовала мужчину с топором рядом с одной из главных туристических улиц города - Репербан. По данным местных СМИ, инцидент произошел возле скопления болельщиков сборной Нидерландов перед ее матчем с командой Польши в рамках проходящего в Германии чемпионата Европы по футболу.

Как сообщается, мужчина проявлял агрессию в отношении полицейских и набросился на них с топором. Полиция сначала применила перцовый баллончик, а затем была вынуждена открыть огонь. Нарушитель был ранен, более точных данных о его состоянии не приводится.

Остаются неизвестными его мотивы и национальная принадлежность.

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