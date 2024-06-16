В Гамбурге мужчина напал на полицейских с топором, его "нейтрализовали"

By Euronews

Мужчина размахивал топором в центре Гамбурга перед футбольным матчем, полиция открыла огонь

РЕКЛАМА

Полиция Гамбурга нейтрализовала мужчину с топором рядом с одной из главных туристических улиц города - Репербан. По данным местных СМИ, инцидент произошел возле скопления болельщиков сборной Нидерландов перед ее матчем с командой Польши в рамках проходящего в Германии чемпионата Европы по футболу.

Как сообщается, мужчина проявлял агрессию в отношении полицейских и набросился на них с топором. Полиция сначала применила перцовый баллончик, а затем была вынуждена открыть огонь. Нарушитель был ранен, более точных данных о его состоянии не приводится.

Остаются неизвестными его мотивы и национальная принадлежность.