By Euronews

Кейт Миддлтон впервые после обнаружения рака появилась на публике - вместе с мужем и детьми она приехала на парад в честь дня рождения короля

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Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон впервые после объявления о борьбе с раком появилась на публике. Вместе с супругом, принцем Уильямом, она посетила ежегодный военный парад в честь дня рождения короля Trooping the Colour.

Кейт отправилась в конном экипаже из Букингемского дворца вместе с детьми пары - 10-летним принцем Джорджем, 9-летней принцессой Шарлоттой и 6-летним принцем Луи - наблюдать за церемонией из здания рядом с парадной площадкой.

Ранее супруга наследника британского престола принца Уильяма принцесса Уэльская Кэтрин сообщила, что ее лечение от онкологического заболевания продвигается успешно. В распространенном принцессой сообщении говорится, что 15 июня она впервые после своей госпитализации в конце 2023 года примет участие в официальном мероприятии.

"Я успешно двигаюсь вперед, как знает каждый, кто проходит химиотерапию, случаются хорошие дни и плохие. В плохие дни ощущаешь слабость, усталость и приходится давать отдых своему телу. В хорошие дни чувствуешь себя сильнее и хочется извлечь максимум из своего хорошего самочувствия", - написала Кейт на своей странице в соцсети X, отметив, что лично примет участие в военном параде в центре Лондона в субботу по случаю официального дня рождения короля Великобритании Карла III.

Это объявление является значительной вехой, но не означает возвращения Кейт к постоянным публичным обязанностям.

В начале недели Королевский дворец опубликовал новую фотографию Кейт, сделанную в Виндзоре в начале этой недели, на которой она изображена рядом с деревом, одетая в джинсы и блейзер.

Дворец заявил, что король "в восторге" от того, что Кейт решила принять участие в мероприятии. Это ежегодный военный парад, который знаменует официальный день рождения монарха. Король Карл III, который также проходит лечение от нераскрытой формы рака, наблюдал за церемонией, в ходе которой войска в полной парадной форме проходят мимо короля с церемониальным флагом.