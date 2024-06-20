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Искусственный интеллект помогает бороться с раком

Искусственный интеллект обладает способностью обучаться
Искусственный интеллект обладает способностью обучаться Авторское право EBU/Euronews
Авторское право EBU/Euronews
By Euronews
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Во Франции ИИ ищет источники «рака неизвестного происхождения»

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Институт Кюри в Париже применяет искусственный интеллект для борьбы с раком. Его используют для диагностики так называемого «рака неизвестной первичной локализации» — когда метастазы уже распространились в организме так, что обычными способами невозможно определить, какой орган был поражён первым.

Искусственный интеллект помогает всё же найти источник и подобрать целевое, более эффективное лечение.

Доктор Сара Уотсон, онколог, Институт Кюри, Париж:

«Мы абсолютно уверены в диагнозе. Определено, что заболевание относится к семейству сарком и открывает возможности для лечения, которых у вас ещё не было».

Алгоритм анализирует следы РНК в опухоли и сопоставляет этот профиль с конкретным органом или тканью. Создатели заявляют, что система эффективна на 79% и в дальнейшем будет только улучшаться, благодаря способности к самообучению.

Доктор Сара Уотсон, онколог, Институт Кюри, Париж:

«Это движущая сила нашей системы — применение математических методов, цифровых методов, для лечения пациентов».

Во Франции «рак неизвестного происхождения» составляет до 3% онкологических заболеваний. Целевая терапия, по сравнению с общей, втрое повышает шансы на выживание.

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