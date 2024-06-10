Евровыборы в Польше: коалиция Дональда Туска заняла первое место

By Euronews

Недавно избранному премьеру Польши Дональду Туску удалось подтвердить популярность своей партии: Гражданская коалиция заняла первое место на выборах в Европарламент.

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Гражданская коалиция премьер-министра Польши Дональда Туска победила на выборах в Европарламент. Получив около 38% голосов, недавно пришедшие к власти либералы смогли подтвердить свою поддержку в обществе.

Как заявил сам Туск, придя на избирательные участки, поляки делали выбор между безопасностью Европейского союза и опасным будущим вне его.

"Господи, как я счастлив", — написал польский премьер в соцсети Х, узнав о результатах выборов.

Впрочем, занявшая второе место правая популистская партия "Право и справедливость" набрала немногим меньше Гражданской коалиции: по предварительным данным, от 34% до 36% голосов.

Такой небольшой разрыв показывает, что поддержка правых партий в Польше всё еще остается значительной.

Третье место заняла ультраправая "Конфедерация". Получив около 12% голосов, польские националисты, открыто выступающие против поддержки Украины, впервые получат мандаты в Европарламенте.

"Европейские выборы стали своего рода тестом для Дональда Туска, который возвращается в польскую политику из Брюсселя, и формируемого им правительства. Гражданская платформа прошла тест: партия Туска набрала больше всего голосов. С другой стороны, партии правительственной коалиции — "Третий путь" и "Левые" — получили незначительную поддержку, что можно считать тревожным знаком. В топ-3 также вошла националистическая партия "Конфедерация", которая впервые будет заседать в Европарламенте и весьма вероятно усилит правые фракции", — передает из Варшавы корреспондент Euronews Магдалена Ходовник.