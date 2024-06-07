Макрон объявил о намерении передать Украине истребители "Мираж 2000-5"

Париж передаст Киеву истребители "Мираж 2000-5" и запустит программу по обучению 4500 украинских военных. Об этом объявил в четверг президент Франции Эммануэль Макрон.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна предоставит Украине боевые самолеты "Мираж", чтобы помочь ей защититься от военного наступления России.
Макрон сделал такое заявление в то время, как президент Украины Владимир Зеленский присоединился к мировым лидерам во Франции, чтобы отметить 80-летие высадки союзников в Нормандии. На 7 июня запланированы его переговоры с Макроном.
Мираж 2000 - многоцелевой одномоторный реактивный истребитель четвертого поколения.
Эммануэль Макрон, президент Франции:
"Завтра мы начнем новое сотрудничество и объявим о передаче "Мираж 2000-5", французских истребителей, которые позволят Украине защитить свою землю, свое воздушное пространство, а уже завтра мы начнем программу подготовки пилотов и передачу самолетов".
Французский президент вновь повторил, что Украине должно быть разрешено использовать предоставленное Западом оружие для нанесения ударов по российским военным целям.
Нидерланды и Дания пообещали в прошлом году предоставить Украине военные самолеты F-16, а США обучают украинских пилотов на базе в Аризоне. Обещание французских самолетов было с удовлетворением встречено в Киеве.
Украина в настоящее время борется за то, чтобы сдержать возобновление российского наступления на своих восточных территориях, включая приграничные районы Харькова и Донецка.