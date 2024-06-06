На европейских выборах в Нидерландах "зеленые" и социалисты обогнали ультраправых

By Euronews

Объединенный список "зеленых" и социалистов может получить восемь мандатов, партия Герта Вилдерса — на один меньше.

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Явка на европейских выборах в Нидерландах составила 47%.

По данным последнего экзит-пола, объединенный список "зеленых" и социалистов GroenLinks-PvdA может победить, набирая восемь мест. За ними следует ультраправая Партия за свободу (PVV) Герта Вилдерса, она увеличила число мандатов с одного до семи.

По меньшей мере три политические партии - Христианско-демократический призыв (CDA), Партия за свободу (PVV) и Форум за демократию (FvD) - заявили, что их сайты подверглись кибератакам в день голосования.

Центр опросов Euronews прогнозировал сдвиг вправо во многих странах ЕС, причем ультраправые партии по всему континенту намерены добиться исторических успехов.

Исход голосования должен повлиять на то, кто возглавит европейские институты в Брюсселе, включая Комиссию и Совет, и определить политический курс Европейского союза на ближайшие пять лет.

Выборы также определят политическую температуру в странах ЕС и отразят позицию общественности по таким важнейшим вопросам, как изменение климата и будущее европейской программы Green Deal, восстановление экономики после кризиса COVID-19, миграция и роль ЕС на мировой арене.