В Нидерландах открылись избирательные участки, выборы в Европарламент начались

By Euronews

В Нидерландах открылись избирательные участки, начался ключевой период выборов в Европарламент. Крайне правым прогнозируют победу.

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Избирательные участки открылись в Нидерландах, дав старт четырехдневному голосованию на парламентских выборах в ЕС.

Это единственная страна, которая начала однодневное голосование так рано, но в пятницу за ней последует Ирландия, а на выходных - остальные страны ЕС.

400 миллионов граждан будут голосовать на выборах, которые, как ожидается, будут отмечены значительным продвижением крайне правых.

В Нидерландах голосование состоялось через шесть месяцев после того, как крайне правая Партия свободы Герта Вилдерса стала крупнейшей партией в голландском национальном парламенте.

Опросы показывают, что Вилдерс будет опираться на эту популярность и задавать тон для большей части блока.