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Политика ЕС. Италия перед выборами в Европарламент: пойдут ли итальянцы голосовать?

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони лично возглавила избирательную кампанию своей партии
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони лично возглавила избирательную кампанию своей партии Авторское право Alessandra Tarantino/AP
Авторское право Alessandra Tarantino/AP
By Euronews
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В субботу и воскресенье - 8-9 июня - итальянцы отправятся на избирательные участки, чтобы избрать 76 депутатов Европейского парламента. Согласно опросам, наибольшей популярностью среди избирателей перед этими выборами пользуется правящая в стране партия.

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47 миллионов итальянцев обладают правом голоса и могут принять участие в приближающихся выборах в Европейский парламент.

Страну в законодательном органе Евросоюза представляют 76 депутатов, которые избираются по пяти округам.

Кроме того, выборы состоятся почти в половине итальянских муниципалитетов.

Голосование этого года проходит в один из наиболее сложных моментов в истории Европейского союза и станет первым политическим испытанием для правого правительства Италии.

Власти обеспокоены явкой. На прошлых европейских выборах в 2019 году она оказалась на рекордно низком уровне - всего 54%.

Политические аналитики утверждают, что в избирательной кампании слишком много внимания уделяется внутренним вопросам, из-за чего некоторые избиратели теряют интерес.

"Мы переживаем важный переходный период. Это критическое время, когда многие вещи происходят одновременно. Драматические и неожиданные события происходят каждый день. Поэтому мне очень важно, чтобы Европа, в которую я очень верю, была в состоянии ответить на все эти вызовы. Все, что решается в ЕС, оказывает огромное влияние на мою жизнь и жизнь других людей", - сказала в беседе с корреспондентом Euronews жительница Рима.

Вот ещё несколько мнений:

- За кого мы должны голосовать? Я не чувствую, что эти кандидаты меня хоть как-то представляют. Возможно, я решу принять участие в последнюю минуту просто из чувства ответственности, иначе буду чувствовать себя виноватым.

- Я не ощущаю, что кто-то из кандидатов представляет мои интересы. Они только и делают, что говорят, но никакой конкретики нет.

Среди избирателей в возрасте до 35 лет ситуация гораздо более поляризована. Те, кто ответил, что пойдет голосовать, считают выборы в Европарламент такими же важными, как и национальные.

"Большинство европейских политиков смотрят в основном в будущее. Поэтому им приходится больше работать с молодым поколением. Поэтому важно участвовать в выборах. Проблема, с которой мы сталкиваемся сегодня, заключается в том, что политика зачастую больше обращается к взрослым, а не к молодежи. Кроме того, не хватает ясности, как на самом деле работают институты", - поделился своей обеспокоенностью с корреспондентом Euronews молодой человек.

Последние опросы показывают, что главная оппозиционная партия Италии может добиться некоторого успеха на выборах, которые пройдут в субботу и воскресенье. Лидирует же в опросах правящая партия "Братья Италии" премьер-министра Джорджи Мелони. Победа на европейском уровне позволит ей усилить влияние на национальном уровне.

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