Итальянские демократы начали кампанию перед европейскими выборами

Демократическая партия Италии дала старт кампании перед июньскими выборами в Европарламент. Её фокус — на социальной политике.

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"Европа, которую мы хотим" — такой лозунг выбрала Демократическая партия Италии для своего политического манифеста.

На пресс-конференции, состоявшейся в понедельник в Ассоциации иностранной прессы в Риме, лидер партии Элли Шляйн официально объявила о начале кампании перед европейскими выборами. Её цель — продвижение политики социальной справедливости в ряде секторов.

По словам Элли Шляйн, Европа должна стать более социальной и возглавить "зеленый" переход.

Среди приоритетов итальянских демократов — повысить минимальную заработную плату и улучшить систему здравоохранения. Партия также призывает к большей солидарности в отношении мигрантов.

Заявление Элли Шляйн было несколько похоже на то, что прозвучало на старте кампании европейских социалистов.

"Мы — единственный существующий барьер, ограничивающий продвижение правых партий в Европе. Я спрашиваю Европейскую народную партию: как далеко они хотят зайти, заигрывая с националистическими партиями. Они предают собственную политическую традицию", — сказала она.

Лидер демократов также подчеркнула необходимость обеспечить равные права для нетрадиционных семей и продолжать борьбу с гендерным насилием.

"Мы должны продолжать бороться с гендерным насилием. Я думаю, что голосование на прошлой неделе было очень значимым и стало важным шагом вперед — парламент ЕС признал аборт как фундаментальное право, которое все еще недооценивается в нашей стране", — отметила Элли Шляйн.

Глава Демократической партии надеется получить больше поддержки, но признает, что главной проблемой может стать низкая явка избирателей.