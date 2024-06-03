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В Польше с декабря арестованы 18 человек за враждебную деятельность в интересах России и Беларуси

Архивное фото
Архивное фото Авторское право AP Photo/Czarek Sokolowski
Авторское право AP Photo/Czarek Sokolowski
By Euronews
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В Варшаве заявляют, что российские и белорусские спецслужбы активизировали враждебную деятельность против Польши, которая помогает Украине противостоять агрессии со стороны России

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С декабря прошлого года власти Польши арестовали 18 человек по обвинению в ведении враждебной деятельности или планировании диверсий в интересах России и Беларуси, включая планы убийства президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщил в понедельник министр внутренних дел страны Томаш Семоняк.

10 человек, по его словам, были непосредственно причастны к планированию различных актов саботажа по всей Польше.

Польские власти связывают некоторые недавние поджоги или попытки поджогов с агентами, финансируемыми Россией. Среди задержанных в последние месяцы - граждане Польши, Белоруссии и Украины, говорится в сообщениях Агентства внутренней безопасности.

В апреле был арестован поляк, обвиненный в готовности шпионить в пользу российской военной разведки в рамках предполагаемого заговора с целью убийства Зеленского, заявили в польской прокуратуре. Мужчина якобы искал контакты с россиянами, непосредственно участвующими в войне в Украине, и должен был передать подробную информацию о стратегически важном аэропорте Жешув-Ясёнка на юго-востоке страны.

По словам Семоняка, акты саботажа, очевидно, являются частью более широкого плана, который также включает кибератаки, подталкивание находящихся в Беларуси мигрантов к пересечению границы с Польшей, также угрозы безопасности страны, которая поддерживает Украину в борьбе с полномасштабным вторжением России.

"Мы не сомневаемся, что на стороне России, действуют люди, готовые угрожать жизни, здоровью и имуществу польских граждан", - сказал Семоняк.

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