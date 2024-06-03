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Протесты против высокой арендной платы и выселений в Берлине

Панорама Берлина
Панорама Берлина Авторское право Markus Schreiber/Copyright 2020 The AP. All rights reserved
Авторское право Markus Schreiber/Copyright 2020 The AP. All rights reserved
By Кнарик Хачатрян
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1 июня тысячи людей вышли на демонстрацию в Берлине против высокой арендной платы и выселений..

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Тысячи людей вышли на улицы Берлина , протестуя против высокой арендной платы и принудительных выселений. Участники акции требовали радикальных изменений в жилищной политике, включая общенациональное ограничение арендной платы и запрет на произвольное расторжение контрактов.

Более половины немцев живут в съемном жилье, а в Берлине - 80% населения.

Согласно отчету, опубликованному в прошлом месяце банком Berlin Hyp, арендная плата выросла более чем на 18% и составила почти 14 евро за квадратный метр.

Протестующие также требовали реализовать результаты референдума 2021 года, на котором 59 % избирателей высказались за то, чтобы все компании, занимающиеся недвижимостью и имеющие более 3 000 квартир в Берлине, перешли в государственную собственность.

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