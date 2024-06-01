Наводнения в Германии и Италии

By euronews

Проливные дожди вызвали наводнения в южной Германии и в северной Италии. В Италии три человека числятся пропавшими без вести.

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В некоторых частях южной Германии объявлено предупреждение о наводнении, самые высокие уровни подъема воды наблюдаются в западной Швабии, Верхнем Алльгое и Верхней Баварии.

В Аугсбурге объявлено чрезвычайное положение из-за сильных дождей и повышения уровня воды. Ожидается, что в ближайшие часы уровень воды продолжит резко повышаться. Особенно пострадают общины Фишах и Лангеннойфнах.

Под угрозой наводнения находится и район Боденского озера. Около 1300 человек в Меккенбойрене, Баден-Вюртемберг получили рекомендацию эвакуироваться.

Эвакуация людей в Бабенхаузене Stefan Puchner/(c) Copyright 2024, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten

В Италии местные СМИ сообщают, что трое молодых людей пропали без вести в пятницу из-за разлива реки Натисоне на северо-востоке страны.

Они позвали на помощь, поскольку находились на небольшом острове, и вода быстро поднималась из-за проливного дождя. Сейчас они числятся пропавшими без вести, ведутся их поиски.