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Словакия: Роберт Фицо выписан из больницы и продолжит восстанавливаться дома

Роберт Фицо, архив
Роберт Фицо, архив Авторское право Geert Vanden Wijngaert/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право Geert Vanden Wijngaert/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Euronews
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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, на которого было совершено покушение, доставлен из больницы домой.

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Премьер-министра Словакии Роберта Фицо выписали из больницы города Банска-Бистрица. По словам Мириам Лапуниковой, директора клиники, Фицо доставили домой в Братиславу, где он продолжит восстанавливаться. В своем заявлении Лапуникова поблагодарила Фицо за то, что он был дисциплинированным пациентом. В последние дни сообщалось, что состояние Фицо улучшается.

15 мая в городе Гандлова на 59-летнего Фицо, которого многие позиционируют как пророссийского популиста, было совершено покушение. После выездного заседания правительства, Фицо подошел к местным жителям. Тогда и раздались выстрелы. Политик получил ранения в живот, ногу и руку. Его доставили в больницу на вертолете в крайне тяжелом состоянии. Фицо перенес несколько операций.

Нападавший задержан на месте сотрудниками правоохранительных органов. Им оказался 71-летний пенсионер и сторонник оппозиционной либеральной партии "Прогрессивная Словакия" Юрай Цинтула. Ему было предъявлено обвинение в покушении на убийство. Три дня спустя суд выдал постановление на его арест. На допросе Цинтула признал вину, а свой поступок мотивировал несогласием с деятельностью правительства Фицо.

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