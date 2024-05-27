Чрезвычайное положение во французской Новой Каледонии не будет продлено и завершится в 5 часов утра во вторник по местному времени. Об этом сообщила канцелярия президента Франции

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Первые французские туристы, эвакуированные из Новой Каледонии, вернулись в Париж. Главный международный аэропорт тихоокеанского департамента Франции закрыт для всех самолётов, кроме военных и эвакуационных.

Пять человек погибли в ходе жестоких протестов. С целью усиления полномочий полиции для обуздания беспордяков, вспыхнувших в этом месяце из-за избирательной реформы, Париж объявил в Новой Каледонии чрезвычайное положение 15 мая.

Канцелярия президента республики сообщила, что оно завершится во вторник в пять часов утра по местному времени, чтобы позволить провести встречи с лидерами всех сторон и добиться снятия баррикад. Президент Макрон заявил , что это необходимое усдловия для начала конкретных и серьёзных переговоров.

Беспорядки вспыхнули из-за запланированных реформ голосования, которые, по словам коренных народов, ослабят их политическое влияние. В организации протестов большую роль сыграли местные сторонники независисмости.

В поддержке сепаратизма в Новой Каледонии и распространении дезинформации на фоне геополитической напряженности Франция обвинила Азербайджан.