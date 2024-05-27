Парламентский комитет отклонил вето президента

By Euronews

Юридический комитет парламента отклонил замечания Саломе Зурабишвили к проекту закона об «иноагентах»

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В Грузии комитет парламента по юридическим вопросам отверг замечания президента к проекту закона «О прозрачности иностранного влияния» — в середине мая Саломе Зурабишвили наложила вето на документ.

Представитель президента в парламенте заявил, что народные избранники фактически закрывают Грузии дорогу в ЕС.

Георгий Мсхиладзе, парламентский секретарь президента Грузии:

«Закон подрывает работу гражданского общества и независимых СМИ, в то время как свобода собраний и выражения мнений — это фундаментальные права в соответствии с Соглашением об ассоциации Грузии и важны для интеграции в ЕС».

Таким образом, во вторник депутаты смогут проголосовать об отмене вето главы государства. У правящей партии «Грузинская мечта» достаточно кресел для этого.

Закон «О прозрачности иностранного влияния», известный как закон об «иноагентах», вызвал массовые протесты внутри страны и критику за рубежом.

Авторы документа утверждают, что таким образом отстаивают суверенитет Грузии.