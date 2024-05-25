ЕС требует от России вернуть буи на Нарве

By Euronews

Главный дипломат Евросоюза потребовал от Москвы объяснить исчезновение буев на границе с Эстонией, назвав действия РФ провокационными

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Решение России убрать буи на реке Нарве на границе с Эстонией являются провокацией. Об этом заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, потребовав от Москвы объяснений.

"Такие действия неприемлемы. Евросоюз ожидает, что Россия даст объяснения по поводу демонтажа буев и немедленно вернет их на место", - сказал политик.

Боррель подчеркнул, что Евросоюз "внимательно следит за ситуацией" и назвал действия Москвы "гибридным влиянием".

Ранее департамент полиции и погранохраны при МВД Эстонии заявил, что российские пограничники утром в четверг сняли 24 из 50 буев на Нарве, которые служили для разграничения судоходных путей.

Некоторое время назад Министерство обороны РФ выступило с инициативой об "уточнении границ России в регионе Балтийского моря". Это вызвало резко негативную реакцию в Эстонии.