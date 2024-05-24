Евровыборы: испанские социалисты начали избирательную кампанию

By euronews

Испанские социалисты делают ставку на молодежь и надеются повторить успех парламентских выборов, когда им удалось заполучить более 40% голосов молодых избирателей.

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Иван, Хавьер, Карлос, Габриэль и Сара пришли на церемонию старта кампании испанской Социалистической рабочей партии перед выборами в Европарламент. Эти молодые люди уверены, что партия Педро Санчеса воплощает их устремления.

«Равенство, феминизм, права транссексуалов, ЛГБТ... И способ создать широкий фронт против крайне правых и ультраправых»

Чтобы ответить на интернет-мемы, критикующие их лидера, сторонники социалистов нашли другой, чтобы поддержать его.

«Это песня Раффаэллы Карра, которая стала вирусной и совпала с „пятью днями размышлений“ Педро Санчеса. Люди решили спеть её ему, чтобы он не покидал свой пост».

Испанские социалисты надеются повторить успех парламентских выборов, когда им удалось заполучить более 40% голосов молодёжи.

«Партию поддерживает множество молодых людей, потому что её политика - многообразие, и в конечном итоге она представляет образ Европы, которую мы хотим видеть: многообразной Европы, толерантной Европы».

Социалистическая партия Педро Санчеса успела поднять все флаги: радужный флаг, испанский, европейский, а с недавних пор ещё и палестинский. Но прежде всего - это знамя левых сил: Испанию считают одной из главных надежд европейской социал-демократии в борьбе с правыми.

Педро Санчес, генеральный секретарь испанской Социалистической рабочей партии:

«Модель, которую мы реализуем на протяжении последних шести лет, оказалась успешной и опровергает всю дезинформацию и фейки, исходящие от правых и крайне правых».

Хайме Веласкес, Euronews:

«Социалистическая партия не могла бы начать избирательную кампанию с большей энергией. Полемика между президентом Аргентины Милеем и Педро Санчесом вновь мобилизовала электорат и позиционировала социалистов как оплот против крайне правых. Результаты опросов пока что приносят социалистам хорошие новости: после того, как Народная партия удерживала лидерство в течение нескольких недель, теперь по данным опросов Социалистическая партия может победить на Европейских выборах».