Результаты выборов в Сербии: Европарламент призывает провести расследование

By euronews

По мнению оппозиции и международных наблюдателей от ОБСЕ результаты парламентских и муниципальных выборов в Сербии были сфальсифицированы действующей властью. Европарламент призывает к расследованию.

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Большинство депутатов Европарламента одобрили резолюцию, предлагающую Еврокомиссии направить в Сербию специальную группу для расследования предполагаемых фальсификаций на выборах в декабре прошлого года.

По мнению сербской оппозиции и международных наблюдателей от ОБСЕ, результаты парламентских и муниципальных выборов были сфальсифицированы действующей властью. Если резолюция не будет выполнена, это может привести к дальнейшей изоляции Сербии президента Александра Вучича.

Теодора Васильевич, Euronews Сербия:"Если сербские власти не выкажут готовность выполнить содержащиеся в резолюции пункты, или, если расследование докажет, что сербские власти напрямую причастны к фальсификации результатов голосования, то предлагается приостановить выделение всех средств ЕС для Сербии".

Депутаты Европарламента считают, что выборы, на которых победителем объявили партию президента Вучича, оказались ниже стандартов, определенных для стран, стремящихся вступить в Евросоюз.

Владимир Бильчик, депутат Европарламента:"Должно быть чувство, общественное сознание того, что справедливость восторжествовала без промедления и должным образом. Я думаю, что это позволит успокоить ситуацию в Сербии, а также сгладить отношения между институтами ЕС и Сербией".

Сербская оппозиция требует, чтобы все выборы - и парламентские, и муниципальные, состоявшиеся в конце прошлого года, были признаны недействительными.

Мариника Тепич, представитель оппозиции:"_Все что мы требуем, это соблюдения законов,_чтобы не было злоупотреблений, чтобы граждане имели равные условия для формирования своего мнения о том, за кого они будут голосовать, а затем голосовать свободно".

Аналитики подчеркивают, что президент Сербии Александр Вучич не хотел бы стать еще одним изгоем в Европе. Однако, если будет доказано, что фальсификации результатов выборов имели место, его отношения с ЕС могут стать политически нежизнеспособными.

Премьер-министр Сербии Ана Брнабич подвергла критике резолюцию Европарламента.

"Я с трудом могу выразить словами, насколько скандальна резолюция Европейского парламента", — сказала Брнабич. Она осудила представителей оппозиции за то, что они приехали в законодательный орган ЕС, чтобы лоббировать резолюцию и занять столь жесткую позицию.