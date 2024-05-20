Испанская партия VOX собрала европейских ультраправых на митинг в Мадриде

By Euronews

Сантьяго Абаскаль, Марин Ле Пен, Джорджа Мелони и другие известные политики ультраправого толка приняли участие в митинге в Мадриде. На форуме выступил президент Аргентины Хавьер Милей. Его речь спровоцировала скандал.

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Конгресс ультраправой испанской партии VOX в Мадриде собрал 11 тысяч сторонников, а также видных союзников из других европейских стран. Среди присутствующих на митинге была лидер французских ультраправых Марин Ле пен.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обратился к собравшимся по видеосвязи так же как и глава итальянского правительства Джорджа Мелони. Она призвала ультраправых и консерваторов консолидироваться накануне выборов в Европейский парламент.

Джорджа Мелони, премьер-министр Италии:"Мы сейчас накануне решающих выборов, потому что впервые европейские выборы могут завершиться избранием неестественного и контрпродуктивного большинства. Мы должны оставаться сосредоточенными, крепко стоять на ногах и смотреть в будущее. Настало время для мобилизации".

Выступление на митинге ещё одного важного гостя, президента Аргентины Хавьера Милея, спровоцировало напряженность в отношениях с Испанией. Милей подверг критике левоцентристское правительство страны. Он напомнил о недавнем скандале вокруг супруги премьера Педро Санчеса, который чуть не стоил ему отставки. Высказывания Милея в Мадриде сочли нарушающими дипломатические обычаи — и отозвали своего посла из Буэнос-Айреса.

Хавьер Милей, президент Аргентины:"Они не знают, какое общество и страну социализм может породить, какие люди приходят к власти, и какой уровень злоупотреблений может возникнуть. Когда твоя жена замешана в коррупции, это тебя позорит, но ты просто берёшь пять дней на раздумья".

На встрече звучали заявления против нелегальной миграции и политики ЕС в сфере экологии. Одновременно с форумом консерваторов неподалёку собрались представители левых и антифашистских движений. Демонстранты высказывали свои опасения по поводу роста ультраправых настроений в Старом свете, не стесняясь называть собравшихся консерваторов "фашистами".

Франк Эрбродер, активист из Польши:"Я здесь потому, что там проходит саммит ненависти, и мы должны, обязаны бороться с фашизмом. Мы должны мобилизоваться и победить фашистские и ультраправые партии".

Выборы в Европарламент должны пройти с 6 по 9 июня.