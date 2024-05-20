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Жители Мадрида против сокращения расходов на медицину

Участники акции утверждают, что она собрала 200 тысяч человек
Участники акции утверждают, что она собрала 200 тысяч человек Авторское право TVE vía EBU
Авторское право TVE vía EBU
By Euronews
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Массовая манифестация в испанской столице против сокращения расходов на здравоохранение

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В Мадриде тысячи человек вышли на демонстрацию в защиту системы общественного здравоохранения.

Они обвиняют правые региональные власти в сокращениях расходов, что уже приводит к увольнениям медперсонала, нехватке мест и очередям в больницах и поликлиниках. К манифестантам присоединился и министр здравоохранения Испании.

По данным участников, их акция собрала 200 тысяч человек; полиция насчитала только 18 тысяч.

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