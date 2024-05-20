Жители Мадрида против сокращения расходов на медицину

By Euronews

Массовая манифестация в испанской столице против сокращения расходов на здравоохранение

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В Мадриде тысячи человек вышли на демонстрацию в защиту системы общественного здравоохранения.

Они обвиняют правые региональные власти в сокращениях расходов, что уже приводит к увольнениям медперсонала, нехватке мест и очередям в больницах и поликлиниках. К манифестантам присоединился и министр здравоохранения Испании.

По данным участников, их акция собрала 200 тысяч человек; полиция насчитала только 18 тысяч.