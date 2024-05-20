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Трагедия на Дунае: шансы найти выживших уменьшаются

Поисково-спасательная операция продолжается
Поисково-спасательная операция продолжается Авторское право Кадр из репортажа Euronews
Авторское право Кадр из репортажа Euronews
By Euronews
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Полиция обнаружила лодку с подозрительными повреждениями, возбуждено уголовное дело.

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Из-за сильного течения и ледяной воды шансы найти выживших после субботней трагедии на Дунае уменьшаются.

Рядом с Веруце скоростной катер столкнулся с лодкой отеля и почти сразу затонул.

На борту находились восемь человек, один из которых добрался до берега. Тела двух человек найдены, поиски пятерых продолжаются.

"Сейчас поиски проводят 91 спасатель, используя в общей сложности 31 единицу техники. Они сканируют территорию с помощью дронов, гидролокаторов, водолазов и поисковых собак", — сообщил Имре Дока, пресс-секретарь национального генерального директора по управлению стихийными бедствиями. 

В Комароме полиция перехватила катер отеля с подозрительными повреждениями на борту.

В отношении неизвестного преступника возбуждено уголовное дело по подозрению в создании угрозы водному транспорту и гибели нескольких человек.

Тем временем моторную лодку, найденную у моста Медьери на Дунае, достали из воды.  

"Мы находимся у башни Лимс в Верёце. Это место, где итальянец, обративший внимание на аварию, выплыл на берег. Он до сих пор находится в больнице с травмами головы и груди. И очень вероятно, что он единственный, кто может рассказать, что произошло на Дунае в субботу вечером", — передает корреспондент Euronews Золтан Шипошедь.

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