Испания: митинг крайне правых в Мадриде

Предвыборный митинг испанских крайне правых в Мадриде собрал 11 тысяч человек. Поддержать VOX приехали единомышленники из других стран ЕС.

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Испанская крайне правая партия Vox провела в преддверии европейский выборов митинг в Мадриде. На бывшей арене для корриды собрались около 11 тысяч участников, в том числе и союзники консерваторов из других стран ЕС.

Действующий депутат Европарламента от Испании Хорхе Буксаде заявил, что предстоящие выборы могут вернуть, по его словам, свободу.

Хорхе Буксаде, кандидат VOX на выборах в ЕС:

"9 июня мы решим, остается ли Европа в руках фанатиков глобалистов, которые стремятся к разрушению деревни, унижению среднего класса, незащищенности границ".

Собравшиеся приветствовали принявших участие в митинге премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, главу правительства Италии Джорджу Мелони и президента Аргентины Хавьера Милея.

Тем временем около 1000 человек возле арены протестовали против политики правых и ультраправых.

Демонстранты размахивали плакатами с надписями "Фашизм не пройдёт!" и скандировали антифашистские лозунги.

Одна из протестующих заявила, что ее беспокоит крайне правое движение в Мадриде, заявив, что она видит его рост в политике и экономике.

Выборы в Европарламент пройдут в ЕС с 6 по 9 июня.