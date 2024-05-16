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Жители Черногории требуют ужесточить наказание за сексуальное насилие

Протест в Подгорице
Протест в Подгорице Авторское право Кадр из видео RTCG via EVN
Авторское право Кадр из видео RTCG via EVN
By Euronews
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Протестующие возмущены решением Апелляционного суда смягчить наказание преступнику.

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В Подгорице протестующие пришли к зданию Апелляционного суда с требованием ужесточить наказание за сексуальное насилие. Собравшиеся выразили протест против решения суда смягчить приговор осужденному за многократное изнасилование 15-летней девочки.

Апелляционный суд сократил срок заключения с максимальных 15 до восьми лет. 

Аида Перович из неправительственной организации (НПО) PRIMA спрашивает членов Совета Апелляционного суда, что побудило их наградить насильника и наказать девочку. "Думают ли они, насколько унизили таким образом всех жертв, которые никогда не заявят об изнасиловании, потому что не доверяют институтам, судам? Жертва никогда не виновата, но институты поощряют насильников и хулиганов продолжать то, что они делают", — сказала Перович.

Преступник находится в заключении четыре года, а это значит, что он выйдет на свободу самое позднее в 2028 году, если за это время не получит условно-досрочное освобождение за примерное поведение, что является обычной практикой.

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