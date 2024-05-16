By Euronews
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В Ереване тысячи человек возмущены делимитацией границы с Азербайджаном
В Ереване — новые протесты с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна. В среду в центре армянской столицы собрались тысячи человек. Они выражали возмущение процессом делимитации границы с Азербайджаном и обвиняли правительство Армении в уступках приграничных населённых пунктов.
Полиция не допускала манифестантов к комплексу, где Пашинян принимал участие в работе международного форума.
СМИ сообщают о задержании не менее чем 12 человек.
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