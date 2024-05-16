By Euronews

В Ереване тысячи человек возмущены делимитацией границы с Азербайджаном

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В Ереване — новые протесты с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна. В среду в центре армянской столицы собрались тысячи человек. Они выражали возмущение процессом делимитации границы с Азербайджаном и обвиняли правительство Армении в уступках приграничных населённых пунктов.

Полиция не допускала манифестантов к комплексу, где Пашинян принимал участие в работе международного форума.

СМИ сообщают о задержании не менее чем 12 человек.