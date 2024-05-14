Румынские рабочие требуют снижения налогов

By Euronews и EBU

Только 69% румын в возрасте от 20 до 64 лет имеют работу. Это означает, что почти треть населения не работает.

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Национальный профсоюз Румынии провел акцию протеста у здания парламента, требуя снижения налогов на заработную плату.

В акции приняли участие около 3 000 членов профсоюза, которые возмущены тем, что они называют "враждебным рынком труда", обвиняя политическую элиту в том, что она отдает предпочтение капиталу.

По данным профсоюзов, зарплаты работников в Румынии облагаются налогом в размере 42,8%, что более чем на 4% выше среднего показателя по ЕС (38,6%). При этом государство не предоставляет людям качественных социальных услуг и услуг здравоохранения, тогда как взносы на социальное обеспечение составляют почти 90% налоговой нагрузки на работников, а государственная система здравоохранения и пенсионный фонд финансируются за счет 97% взносов, удерживаемых с работников.

По данным профсоюзов, такая ситуация возникла из-за того, что в Румынии с населением в 19 млн человек работает всего 7,7 млн, но только 5,6 млн платят взносы на социальное обеспечение. При этом, уровень занятости среди людей в возрасте от 20 до 64 лет составляет чуть менее 69%, хуже дела обстоят только в Италии и Греции.

Это привело к тому, что около 5 млн румын эмигрировали в поисках лучшей жизни за границей.

"Мы перегружены налогами и сборами, их нужно снизить, - сказал один из протестующих, - особенно налог с зарплаты, тогда мы сможем повысить свой уровень жизни, и нам не придется уезжать за границу".

Trade union members from across the country take part in a protest outside government headquarters in Bucharest, May 13, 2024 Vadim Ghirda/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Низкие зарплаты и высокие налоги привели к тому, что, по данным Евростата, в 2023 году Румыния займет третье место в ЕС по уровню занятости после Италии и Греции.

Только 69 % румын в возрасте от 20 до 64 лет имеют работу. Это означает, что почти треть населения не работает.

"В настоящее время у нас чрезвычайно высокий уровень налогообложения,- сказал президент Национального блока профсоюзов Думитру Костин. - Более того, у нас есть проблемы с почти двумя миллионами граждан, которые в прошлом году не заплатили ни цента налога на свои доходы или взносы на пенсии и здравоохранение".

В 2023 году в Румынии насчитывалось 7,7 млн занятых, но только 5,6 млн человек платили взносы на социальное обеспечение. 2,1 млн работающих людей не платили взносы, хотя в некоторых случаях получали пособия.

Компания Kontas Management, предоставляющая бухгалтерские услуги в Бухаресте, говорит, что базовая ставка подоходного налога установлена на уровне 10 %, но обязательные взносы работников в социальный фонд, медицинское страхование, пособия по безработице и в государственный бюджет приводят к тому, что процент от валовой зарплаты, забираемый государством, становится гораздо выше.