Рост пропалестинских протестов европейских студентов

В Европе усиливаются студенческие протесты против войны в Газе. Они прошли в Амстердамском университете, а также в Гронингене, Неймегене и Утрехте. В Бельгии студенты заняли здания Брюссельского свободного университета.

РЕКЛАМА

Студенческие демонстрации против продолжения израильского наступления в Секторе Газа ширятся во многих европейских странах. В Нидерландах студенты и сотрудники Амстердамского университета провели акцию протеста против действий администрации вуза в отношении пропалестинских манифестантов. Протестующие вступили в стлкновение с полицией, прибывшей вытеснить их из захваченных аудиторий.

Демонстранты осуждают войну в секторе Газа и призывают университет разорвать отношения с Израилем.

В Бельгии около 50 студентов в понедельник заняли здание Свободного фламандского университета в Брюсселе. Они также призывали администрацию прекратить всякое сотрудничество с израильскими вузами.

Приехав со спальными мешками, водой и едой, студенты были полны решимости блокировать здание до тех пор, пока их обращение не будет рассмотрено ректором. Подобные акции также прошли в Генте, Льеже и франкоязычном Свободном университете Брюсселя.