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В Литве идет подсчет голосов на президентских выборах

Вильнюс, Литва
Вильнюс, Литва Авторское право Mindaugas Kulbis/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Авторское право Mindaugas Kulbis/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By Euronews
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В воскресенье граждане Литвы голосовали на президентских выборах. Удастся ли действующему главе государства переизбраться на второк срок?

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В Литве идет подсчет голосов на прошедших в воскресенье президентских выборах. На пост главы государства претендуют восемь кандидатов. Однако явным фаворитом согласно опросам, является действующий президент - Гитанас Науседа. Он находится у власти с 2019 года.

Среди соперников Науседы - выдвинутая консерваторами премьер-министр Ингрида Шимоните и независимый кандидат юрист Игнас Вегеле. 

В центре предвыборной кампании была тема войны в Украине и национальная безопасность Литвы.

Для победы кандидату необходимо набрать более 50% голосов избирателей. Если никому из претендентов сделать это не удастся, через две недели в стране пройдет второй тур голосования. 

Предварительные результаты первого тура станут известны после полуночи. Явка на выборах составила более 59%.

Президент Литвы избирается прямым тайным голосованием на пять лет. Для кандидатов существует возрастной ценз - 40 лет. Претендент должен быть гражданином Литвы по происхождению и проживать в стране не менее трех последних лет.

Одновременно литовцы голосовали по вопросу введения института двойного гражданства.

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