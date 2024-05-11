By euronews

Совместное письмо было опубликовано в субботу, меньше чем за месяц до европейских выборов, на которых, как ожидается, высоких результатов добьются ультраправые партии.

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Президенты Германии, Италии и Австрии призвали к "сильной и единой Европе" в совместном письме, опубликованном в субботу, меньше чем за месяц до европейских выборов, на которых, как ожидается, высоких результатов добьются ультраправые партии.

"Мы видим, что фундаментальные ценности – наши ценности – плюрализма, прав человека и верховенства закона подвергаются сомнению, а то и открытой угрозе, во всем мире, – написали три лидера. - Под угрозой здесь не что иное, как основы нашего демократического порядка".

Хотя президенты трех стран - итальянец Серджо Маттарелла, немец Франк-Вальтер Штайнмайер и австриец Александр ван дер Беллен - выполняют в основном церемониальные обязанности, формально они являются главами государств и гарантами конституции.

"Крайне важно защищать демократические институты и ценности, гарантии свободы, независимость средств массовой информации, роль демократических политических оппозиций, разделение властей, ограничения на осуществление власти", - подчеркивается в письме.

В Италии крайне правая партия "Братья Италии" лидирует в опросах перед европейскими выборами, "Альтернатива для Германии" в своей стране идет второй, высоки позиции и австрийской Партии свободы.

В то время как премьер-министр Италии Джорджа Мелони, лидер "Братьев Италии", известна решительной поддержкой ЕС, НАТО и Украины, некоторые другие ультраправые, такие как АдГ или "Национальное объединение" Марин Ле Пен и Жордана Барделла во Франции, обвинялись в проросийских взглядах.

В письме трех президентов говорится, что необходимо больше европейского единства, чтобы противостоять тем, "кто подвергает сомнению основные демократические принципы".

"Наш либерально-демократический порядок глубоко переплетен с объединением Европы: примкнув к европейскому сообществу ценностей и правовых норм, мы представили миру сосуществование, основанное на демократическом порядке и мире»" - заявили они.