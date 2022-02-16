Суд признал верховенство права ЕС

Суд ЕС признал принцип верховенства права Евросоюза, отклонив иски, с которыми обратились Польша и Венгрия. Обе страны добивались признания приоритета национального права над общеевропейским.

Варшава и Будапешт не соглашались с требованиями Брюсселя внести изменения в своё законодательство. Особое недовольство в ЕС вызвали проведённая в Польше реформа судебной системы, а также принятый в Венгрии закон, ограничивающий распространение ЛГБТ-материалов в среде несовершеннолетних. Помимо этого, выдвигались и другие претензии. В результате обе страны оказались под угрозой лишения антикризисных субсидий, предусмотренных для восстановления экономики пострадавших от пандемии стран ЕС.

Таким образом решением суда установлена правомерность увязывания выплат субсидий с соблюдением странами принципа верховенства европейского права.