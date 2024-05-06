Важное место в предвыборной кампании традиционно занимают вопросы сельского хозяйства, в частности, животноводства. Своим мнением об этом поделились с Euronews фермер и кандидат от Партии защиты животных и окружающей среды

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Меня зовут Фрэнси Горман. Я председатель Ассоциации ирландских фермеров. Если бы меня избрали депутатом Европарламента, у меня было бы три ключевых цели: правильное фининсирование сельского хозяйства с упором на производство продовольствия, признание той роли, которую мы играем в сохранении нашей окружающей среды. И, в-третьих, я постарался бы способствовать взаимодействию законодателей с фермерами. Всё это поможет проводить аграрную политику, которая будет работать на уровне ферм.

Далее - голос из Испании:

Привет, я Кристина Гарсия, кандидат от Партии защиты животных и окружающей среды на следующих европейских выборах в июне 2024 года. Если наша партия завоюет парламентские места, мы будем бороться за сокращение выбросов в атмосферу углекислого газа сельским хозяйством и против систематической эксплуатации животных человеком. Следует учитывать, что большая часть регулирования этой деятельности приходится на учреждения Евросоюза. Нужно отметить то, что значительное давление оказывает на политиков скотоводческое лобби. Вот почему мы, европейские партии защиты прав животных, должны получить представительство в Парламенте и объединить усилия для работы над этими вопросами.

Это третий эпизод проекта Euronews "Мои предложения как гражданина, мои предложения как евродепутата". Посмотрите его видео-версию с субтитрами.