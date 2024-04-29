Встреча G7 по климату: Турин в ожидании новых протестов

By Euronews

По словам демонстрантов, лидеры стран G7 не выполняют их требования по борьбе с изменением климата.

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Сотни людей вышли на протесты в Венарии Реале, пригороде Турина, где в воскресенье началась встреча профильных министров стран G7 по климату, энергетике и окружающей среде, которая продлится до 30 апреля.

Среди участников демонстрации – экоактивисты, в том числе члены организации Extincion Rebellion ("Восстание против вымирания"), а также "молодые коммунисты" (Cambiare Rotta) и представители ультралевых движений Италии (Potere al Popolo).

Некоторые их них сожгли плакаты с портретами глав правительств семи крупнейших либеральных экономик мира, в том числе премьер-министра Италии Джорджи Мелони.

По сообщениям СМИ, во главе кортежа был виден транспарант с девизом протеста: "Вас семеро – нас 99%". Звучали и пропалестинские лозунги.

Ненадолго была заблокирована кольцевая дорога, этого хватило, чтобы создать километровые пробки.

В правительстве Италии заявили, что встреча в Венарии Реале – бывшей дворцовой резиденции савойской династии – должна стать "стратегическим связующим звеном" между прошлогодней COP28 в Дубае и следующей конференцией, которая пройдет в Азербайджане в ноябре.

В настоящее время ни один из членов "Семёрки" не выполняет свои обязательства по сокращению выбросов к 2030 году, говорится в докладе Института климатической аналитики.