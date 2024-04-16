Евросоюз встревожен иранским обстрелом Израиля. ЕС хочет предотвратить новые воздушные удары со стороны союзников Ирана.

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Брюссель рассматривает возможность распространения своих санкций на производителей иранских беспилотников и ракет, которыми в субботу был атакован Израиль.Это главный результат экстренной встречи министров иностранных дел ЕС, посвященной тому, что Верховный представитель по внешней политике и безопасности назвал «серьёзной эскалацией очень напряженной ситуации».

Жозеп Боррель даже выразил опасение, что мир "вот-вот рухнет в пропасть»:

Ближнему Востоку не нужна полномасштабная война, которая охватила бы весь регион, и мир тоже, в том числе жителей Газы. Потому что, если произойдет региональная эскалация, и весь регион окажется в состоянии войны, то война в секторе не прекратится. И страдания людей в Газе будут только увеличиваться.

ЕС уже принял ограничительные меры против иранских дронов. Теперь эти рестрикции предполагается распространить на иранские ракеты с большим радиусом действия. Задача - предотвратить воздушные удары союзников Ирана, расположившихся у ливанской границы, в Йемене или Ираке, как это произошло в минувшие выходные.

Но сотрудник бельгийского Института международных отношений Эгмонт Свен Бископ считает, что расширение санкций вряд ли сможет улучшить ситуацию:

Дополнительные санкции против Ирана, вероятно, будут иметь лишь ограниченное воздействие, поскольку с тех пор, как администрация Трампа разорвала ядерную сделку с ним, страна фактически стала изгоем. Затем, после вторжения России в Украину, Иран оказался полностью в российском лагере. Таким образом, страна уже настолько изолирована от Запада, что он мало может сделать в плане санкций в отношении Ирана.

Более эффективным шагом возможно стало бы было бы объявление Корпуса стражей исламской революции террористической организацией, но это не позволили сделать разногласия между государствами Евросоюза. Министры иностранных дел ЕС снова встретятся в понедельник для дальнейшего обсуждения новых санкций против Тегерана.