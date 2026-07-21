Бывшие российские и немецкие чиновники прибыли в Азербайджан в середине июля, предположительно для встречи по поводу продолжающейся полномасштабной войны Москвы против Украины, подтвердил президент Ильхам Алиев на пресс-конференции в Берлине во вторник, выступая совместно с федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцом.

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По словам Алиева, официальный Баку узнал об этом только постфактум.

«Статистика авиарейсов даёт основания предполагать, что такая тайная встреча прошла в Баку, однако Азербайджан не получил по этому поводу никакого уведомления ни от Германии, ни от России», — заявил Алиев.

«Нашу территорию просто использовали без нашего ведома», — пояснил он.

«Если эта встреча поможет завершить войну между Украиной и Россией, мы, конечно, приветствуем её», — сказал Алиев, выступая рядом с Мерцем.

Президент Азербайджана сообщил, что после сообщений в СМИ о возможной встрече он поручил Государственной пограничной службе страны провести проверку.

«Могу сообщить, что эта информация подтвердилась», — сказал он и назвал имена бывших немецких и российских чиновников, участвовавших в бакинских переговорах.

«12 июля в Баку прибыли рейсом Берлин–Баку двое известных людей — господа Пофалла и Платцек, один из которых, как сообщается, был руководителем аппарата канцлера Меркель. 14 июля они вернулись из Баку в Берлин», — сказал Алиев.

Рональд Пофалла занимал пост руководителя Федеральной канцелярии и министра по особым поручениям в правительстве Ангелы Меркель с 2009 по 2013 год, а затем возглавил инфраструктурное подразделение Deutsche Bahn.

Позже он стал сопредседателем форума «Петербургский диалог» — полуофициальной германо-российской площадки, работу которой Германия приостановила в 2021 году после начала российского вторжения в Украину.

С тех пор он поддерживает неформальные контакты с российскими политиками и упоминался изданием The Times как возможный неофициальный посредник между Берлином и Москвой.

Матиас Платцек — бывший премьер-министр земли Бранденбург от СДПГ и бывший глава Форума русско-германского сотрудничества, давно ассоциируемый в СДПГ с курсом на сближение Германии и России.

«В то же время 12 июля из Москвы в Баку прибыли бывший премьер-министр России господин Зубков и глава Совета по развитию гражданского общества при президенте России господин Фадеев», — добавил Алиев. — «Один вылетел из Баку 13 июля, другой — 14 июля».

Виктор Зубков занимал пост председателя правительства России с сентября 2007 по май 2008 года при президенте Владимире Путине и сейчас является председателем совета директоров «Газпрома», контролируемого государством газового концерна.

У Зубкова давние связи с Путиным, восходящие к периоду работы российского президента в администрации Санкт‑Петербурга, когда Зубков был заместителем председателя комитета по внешним связям городских властей.

Валерий Фадеев с 2019 года возглавляет Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека. Этот консультативный орган, дающий рекомендации Путину, неоднократно использовался в самых разных дипломатических и неформальных форматах. Оба считаются представителями ближайшего круга доверенных лиц российского лидера.

На пресс-конференции в Берлине Мерц заявил, что у него нет информации о предполагаемой встрече в Баку, но добавил, что «в течение многих месяцев мы пытаемся убедить президента Путина начать переговоры». По словам Мерца, российский президент отказывается.

«Прекращение этой войны целиком зависит от российского правительства и российского президента. Вступить в диалог и, если потребуется, начать мирные переговоры может только он», — сказал Мерц.

«Он по-прежнему отказывается это делать», — добавил немецкий канцлер.

«Я чрезвычайно благодарен президенту Алиеву за то, что он разделяет с нами схожую позицию в отношении этой войны, её причин, её хода и возможного завершения», — заключил Мерц.

Президент Азербайджана вновь подтвердил свою позицию, что «войну необходимо немедленно остановить».

«Наша главная цель — чтобы эта война закончилась и мир в регионе был обеспечен», — сказал Алиев.