Брюссельская полиция не позволяет провести во вторник собрание ультраправых европейских политиков. Такие партии могут добиться значительного успеха на июньских выборах в Европарламент.

РЕКЛАМА

На двухдневной конференции "Национальный консерватизм" (NatCon) должны были выступить премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, французский кандидат от ультраправых Эрик Земмур и бывший министр внутренних дел Великобритании Сюэлла Браверман.

Основатель Партии независимости Соединённого Королевства и влиятельный евроскептик Найджел Фарадж выступал перед толпой на площадке в центре бельгийской столицы, когда примерно в полдень по местному времени прибыла брюссельская полиция с приказом местного мэра о закрытии мероприятия. Как сообщает с места события корреспондент Euronews, организаторы не сразу на это согласились.

Мэр брюссельского района Сен-Жосс-тен-Ноде Эмир Кир подтвердил в социальной сети X, что он издал такое распоряжение с целью "гарантировать общественную безопасность". "Ультраправые не приветствуются", - добавил Кир.

В последние дни две другие брюссельские площадки, включая отель Sofitel, расположенный рядом с институтами ЕС, отказались принять конференцию NatCon.

За несколько часов до начала конференции в отеле Sofitel мэр города Винсент де Вольф уведомил администрацию о выступающих и характере собрания, что привело к решению в последнюю минуту разорвать контракт на проведение конференции. В ней должны были участвовать около 600 человек.

Фарадж заявил собравшимся, что решение об отмене мероприятия "абсолютно возмутительно".

Это произошло менее чем за два месяца до европейских выборов. Согласно прогнозам, праворадикальные и популистские партии резко увеличат своё представительство в Европарламенте.