Венгрия: геотермальная энергия – ключ к независимости от российского газа

При Викторе Орбане Венгрия импортирует 65% нефти из России и 80% газа. Но в ряде муниципалитетов власти проводят реконструкцию системы отопления и постепенно переходят с ископаемого топлива на геотермальную энергию – доступный и возобновляемый ресурс.

Третий по величине город Венгрии, Сегед, отныне располагает крупнейшей в Евросоюзе (и второй в Европе после Исландии) системой производства геотермальной энергии.

В стране, традиционно сильно зависящей от импорта российского газа, этот проект является частью "зелёного перехода" ЕС к возобновляемым источникам энергии и отвечает стремлениям европейских правительств к большей энергетической автономности.

В Сегеде, в 160 километрах от Будапешта, геотермальная система подаёт тепло в дома, магазины и другие здания.

"Идея заключается в том, чтобы сократить потребление газа примерно на половину. Таким образом, мы экономим миллионы тонн газа и сокращаем выбросы парниковых газов на миллионы тонн", – говорит геолог Тамаш Медьеш, главный операционный директор местной компании централизованного теплоснабжения (Szetáv).

Проект был запущен муниципалитетом по предложению компании Szetáv, которая модернизировала старую газовую систему. Она была построена ещё в начале 1980-х годов.

"Зимой в Сегеде очень плохой воздух. А самым большим источником выбросов CO₂ в городе является система централизованного теплоснабжения, – поясняет эксперт. – Szetáv работает на природном газе уже 40 лет. В последние 2-3 года мы переводим сеть, работающую на газе, на геотермальную".

Новая сеть из 27 скважин, 16 тепловых станций и 250 километров распределительных труб использует тепловую энергию из-под ног своих пользователей и преобразует её в пар. Для этого инженерам приходится бурить скважины, чтобы "добраться" до тепла недр Земли.

"Геотермальная вода – это природная подземная вода, которую нагревает сама планета. Она поглощает тепло своей геологической зоны. Мы извлекаем её из водоносных геологических слоёв, и затем эту воду можно использовать для самых разных целей", – говорит Тамаш Эжиаш, руководитель проекта, MedWater Ltd.

Геотермальная система стоимостью около 70 миллионов евро, 23 из которых были выделены в рамках Европейской политики сплочения, обеспечивает теплом и горячей водой более 27 000 домохозяйств и более 400 городских объектов – это примерно половина Сегеда.

Если план по сокращению потребления газа в два раза будет реализован, отопительная компания рассчитывает на снижение выбросов CO₂ более, чем на 30 000 тонн в год.

Для Габриэллы, местной жительницы, ничего не изменилось – батареи и вода в кране такие же горячие, как и раньше.

"Не требовалось никаких ремонтов или перепланировок ни в квартире, ни в доме. Представитель ТСЖ сообщил, что будет проводиться бурение, но мы ничего не заметили", – говорит она.

По мнению экспертов, "сегедская модель" может быть применена во многих других городах, поскольку около четверти населения ЕС проживает в районах с достаточными геотермальными ресурсами.

Этот проект также может позволить Венгрии и Европейскому союзу диверсифицировать источники энергии и снизить зависимость от импорта российского газа.