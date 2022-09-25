Энрико Летта — "политический вундеркинд" для Италии

Лидер Демократической партии Италии Энрико Летта – последовательный оппонент ультраправых и один из наиболее опытных политиков в стране. Он прошёл путь от партийного активиста, – в составе Христианско-демократической партии ещё в начале 1990-х, – до премьер-министра. Энрико Летта впервые вошёл в правительство в 1998 в возрасте 32 лет – как министр по делам Евросоюза. А в апреле 2013 он был назначен главой кабинета.

К тому времени Летта был известен как сооснователь Демократической партии и один из претендентов на пост национального секретаря. Будучи премьер-министром, он едва не столкнулся с тяжёлым правительственным кризисом, сумев, тем не менее, сохранить коалицию и привлечь на свою сторону однопартийцев Сильвио Берлускони, который добивался роспуска кабинета.

Конец этому периоду в жизни Энрико Летты положила партийная борьба – он подал в отставку в феврале 2014 после решения нового руководства Демократической партии о смене правительства, затем отказался от депутатского мандата и уехал во Францию – преподавать в Институте политических исследований в Париже.

Торжественное возвращение состоялось лишь в 2021. Летта возобновил активную политическую деятельность и возглавил Демократическую партию.

Энрико Летту называют в Италии политическим вундеркиндом. На яркую и быструю карьеру относительно молодого тогда политика обращал внимание президент Джорджо Наполетано в 2013, объясняя назначение нового премьер-министра:

«Мой выбор пал на него, потому что, хотя он и принадлежит к молодому поколению, даже по итальянским прецедентам и меркам очень молодому, он уже накопил значительный опыт».

Энрико Летта выступает за более жёсткий курс в отношение России. Он неоднократно обвинял Москву в попытках вмешательства в политику Италии, осудил вторжение в Украину, выступал за ужесточение санкций, а оппонентов критиковал за излишне, по его мнению, прокремлёвскую позицию.