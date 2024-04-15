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Политика ЕС. Как депутаты голосовали по климатической тематике

Здание Европейского парламента в Страсбурге с предвыборным плакатом
Здание Европейского парламента в Страсбурге с предвыборным плакатом Авторское право Jean-Francois Badias/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By Gregoire Lory
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Накануне европейских выборов гражданам ЕС помогают наказать своим будущим представителям, чтобы берегли климат Земли.

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С истечением срока полномочий нынешнего состава Европарламента наступает время подведения итогов. Общественные экологические организации представили в понедельник свою таблицу, показывающую, как голосовали депутаты по вопросам климатической политики, энергетики и загрязнения окружающей среды.  «Зелёные», оправдывая ожидания, достигли самого высокого показателей за последние пять лет, опередив левых радикалов и социал-демократов. На другой стороне таблицы самый низкий рейтинг по одобрению перевода экономики на чистые технологии имеют христианские демократы из Европейской народной партии, популисты из фракции Европейских консерваторов и реформистов и ультраправая партия «Идентичность и демократия». Либералы находятся посередине, и защитники природы представляют их как партию, умерившую стремление Союза к полному прекращению вредных выбросов в атмосферу.

Директор Европейской сети по борьбе с изменением климатаКьяра Мартинелли считает эту таблицу руководством к действию не только для кандидатов в депутаты, но и для избирателей:

Мы хотели бы, чтобы все кандидаты посмотрели на таблицу и в ближайшие недели в ходе своих предвыборных кампаний обязались защищать природу, людей и бороться с чрезвычайной климатической ситуацией. Но для нас это в основном инструмент обеспечения прозрачности, показывающий, кто за что выступает. Я хотел бы предложить всем гражданам, которые будут заполнять свои бюллетени,  делать это так, чтобы их голоса помогли двигать Евросоюз в направлении климатической нейтральности.

По подсчетам экологов, лишь меньшинство депутатов Европарламента активно защищало планету и предотвращало стихийные бедствия в течение своего мандата. Кандидатов призывают не отказываться от амбиций "Зелёной сделки" стран ЕС. Однако, согласно эксклюзивному опросу Ipsos для Euronews, чрезвычайная климатическая ситуация находится лишь на шестом месте в списке  приоритетов для европейцев после экономических вопросов и миграционной политики.

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