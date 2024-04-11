Избирателей в Греции больше всего беспокоит рост цен

By Euronews

Греческих избирателей не устраивают меры, которые принимает правительство, чтобы сдержать рост цен, и они готовы заявить об этом на выборах в Европарламент

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Согласно опросам, проведенным в преддверии европейских выборов, рост цен на товары больше всего беспокоит греческих избирателей.

Люди на местных рынках говорят, что они их совсем не радуют.

"Конечно, высокие цены повлияют на результат европейских выборов, - считает этот фермер. - Результат для греческого правительства будет очень негативным, потому что оно ничего не сделало, чтобы их сдержать, сдержать цены на энергоносители. Сейчас правительство говорит, что собирается помочь фермерам с ценами на удобрения. Но до сих пор мы ничего не видели. На этот раз мы накажем их на этих выборах! Потому что они ничего не сделали против высоких цен".

"Правда в том, что последние два года на кошелек потребителя ложится тяжелое бремя, - говорит этот покупатель. - По моим оценкам, цены выросли на 30%. Но я надеюсь, что власти получат наше послание".

Темпы роста цен в Греции - одни из самых высоких в еврозоне, и потребители не замечают мер, принимаемых против инфляции в категории продуктов питания.

Георгиос Каватхас, президент Греческой ассоциации рестораторов: "Каждая мера, предпринятая греческим правительством для снижения цен, является положительной. Вопрос в том, насколько эффективна каждая из этих мер. С моей точки зрения, эти меры не окажут реального влияния. Цены на основные потребительские товары, похоже, мало изменили свою тенденцию. С другой стороны, я должен отметить, что в бизнес-секторе также существует серьезная проблема, связанная с высокими затратами. К сожалению, греческие оппозиционные партии тоже не такие, какими мы все хотели бы их видеть - качественную оппозицию, готовую управлять страной".

Йоргос Димитропулос, Euronews: "Несмотря на то, что полтора месяца назад греческое правительство предприняло шаги для решения этой проблемы, большинство граждан высказывают свое разочарование. И это разочарование, по оценкам, будет отражено в избирательных бюллетенях. Это сложный вопрос для правительства".