Бедным европейцам помогло бы налогообложение богатых

У Европарламента прошла демострация с требованием увеличить налогообложение богатых людей и компаний. Их расточительство символизировал надувной бизнес-джет

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Три общественные организации помощи бедным (Avaaz, WeMove и Oxfam) и молодые гражданские активисты провели демонстрацию в Брюсселе. Они привезли надувную модель самолета. Этот бизнес-джет символизирует расточительный образ жизни сверхбогатых и подчёркивает имущественное неравенство в ЕС.

По данным Oxfam, правительства ежегодно недополучают 286,5 миллиардов евро доходов, что эквивалентно 33 миллионам евро в час, из-за того, что самых богатых европейцев не заставляют платить справедливые налоги.

Бельгийский активист Жюльен Дезидерио указал на увеличение в Европе разрыва между миллиардерами и обычными людьми:

Инфляция, рост стоимости жизни, пандемия... Мы видим, что за эти кризисы расплачивается в основном простые граждане. 99% населения ЕС стали беднее с 2020 года. Они не должны больше затягивать пояса. Сегодня мы просим забыть о жёсткой экономии. Мы просим увеличить государственные расходы и больше ассигновать на больницы, лучше финансировать действия по борьбе с изменением климата. Мы знаем, где деньги. Это не так трудно вычислить.

Толстосумы также больше других способствуют загрязнению окружающей среды. Анализ Oxfam показывает, что 1% самых богатых людей выбрасывают в среднем в 14 раз больше углекислого газа, чем обычный человек.

Участники кампании Хулио Карини считает, что зажиточные должны оплачивать борьбу с изменением климата:

Если мы сможем ввести налог на прибыль сверхбогатых, у нас будет на что спасать нашу планету. Нужны фонды помощи общинам, пострадавшим от климатической катастрофы. Фермеры и сельское хозяйство постоянно страдают от того, что происходит с нашей погодой, от засух и наводнений. Нам нужны деньги. Они могут быть получены за счет налогообложения миллиардеров, которые почти ничего не платят. Это действительно несправедливо.

Эти организации призывают Евросоюз ввести налог на богатство, на минимальный уровень прироста капитала, а также налоги на дополнительную прибыль в условиях кризиса и на сверхприбыль крупных компаний. Некоторые требуют отобрать у богачей бизнес-джеты, чтобы не улетели.