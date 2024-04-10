By Euronews

Европейский суд постановил исключить из санкционных списков ЕС российских бизнесменов Петра Авена и Михаила Фридмана

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Европейский суд общей юрисдикции удовлетворил иски российских бизнесменов Петра Авена и Михаила Фридмана к Совету ЕС об отмене санкций Евросоюза против них. Эти решения относятся только к периоду с февраля 2022 по март 2023 года и не означают автоматического исключения предпринимателей из черного списка ЕС - для этого необходимо отдельное решение Совета ЕС.

Отмена последнего решения о продлении действия черного списка ЕС на полгода от марта 2024 года не попадает под это решение суда, и, согласно существующей в ЕС практике, его отмена, вероятно, потребует нового судебного разбирательства. Таким образом, постановления Суда ЕС не означают автоматического исключения обоих бизнесменов из черных списков Евросоюза.

Всего постановлений суда ЕС об отмене санкций с 2022 года добились 10 россиян, однако только двоих из них к настоящему момент Совет ЕС реально исключил из черного списка - это финансист и бывший вице-президент АФК "Система" Сергей Мндоянц и бывший глава Ozon Александр Шульгин.

Еще шесть физических лиц были исключены из санкционного списка по внесудебной процедуре решением Совета ЕС, "принятым на основании конфиденциального обсуждения", о чем сообщила пресс-служба Совета.

К настоящему моменту в черный список ЕС по России входят 2177 физических лиц. Всем им запрещен въезд на территорию Евросоюза, а их финансовые активы в странах ЕС подлежат заморозке.